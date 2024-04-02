علاء فاروق: الدولة في عهد السيسي حققت نموا غير مسبوق بالاقتصاد القومي

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت نمو في الاقتصاد القومي وطفرة غير مسبوقة.

وأضاف علاء فاروق، خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تمكنت الدولة من أنشاء اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة بعد خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتا الى أن الاقتصاد المصري حقق قوة في أزمات مختلفة ومنها كورونا.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة ساهمت غي نمو الاقتصاد القومي، وأيضا الدولة ركزت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.







