شريف حمودة: الدولة نفذت في عهد الرئيس السيسي تطورات وإنجازات غير مسبوقة

أكد شريف حمودة رجل أعمال، أن الدولة المصرية نفذت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطور وانجازات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن قطاع الطرق شهد إنجازات هائلة.



وأضاف شريف حمودة، خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الاستثمار الجديد في غاية الأهمية للاقتصاد المصري، لافتا الى انه الدولة عبرت كل التحديات الخارجية ومكافحة الإرهاب.



وهنأ شريف حمودة رجل أعمال، الرئيس السيسي ببداية فترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصناعة والسياحة خطوة مهمة في الإنجازات التي تعيشها البلاد والاستمرار فيها.









