عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مشكلة إدمان الابن.. كيف تتعامل معه وتساعده؟

مشكلة إدمان الأبن
مشكلة إدمان الأبن

إدمان الابن هو مشكلة صعبة تحتاج إلى تعاطف ودعم من الأسرة والمحترفين في مجال الصحة النفسية، إليك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتعامل مع إدمان الأبن ومساعدته، وفقا لما نشره موقع WEBMD.

انخفض 10 آلاف جنيه.. شعبة مواد البناء تعلن الأسعار الجديدة لطن الحديد

معرض فيصل للكتاب يناقش رمضان في تراثنا المخطوط

مشكلة إدمان الأبن كيف تتعامل معه وتساعده؟

البحث عن المساعدة المتخصصة: يفضل البدء بالبحث عن مساعدة من محترفين في مجال الصحة النفسية مثل الأخصائيين الاجتماعيين أو أخصائيي الإدمان، هؤلاء المحترفين لديهم الخبرة والمعرفة لتقديم الدعم والإرشاد اللازم لك ولابنك.

التواصل والاستماع: قم بإظهار الدعم والاهتمام العاطفي لابنك. كونا متاحين للاستماع إلى مشاعره وتجاربه بدون أن تحكما عليه. قد يكون لديه العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان، ومن خلال الاستماع والتواصل، يمكنكما فهم الأسباب الكامنة والعمل معًا للتغلب عليها.

تعليم نفسك: قم بتعلم المزيد عن الإدمان وكيفية تأثيره على الأفراد والأسرة. فهم العواقب الصحية والنفسية للإدمان يمكن أن يساعدك في التعامل معه بفعالية وتقديم الدعم المناسب لابنك.

تشجيع العلاج المهني: يُنصح بتشجيع ابنك على طلب العلاج المهني والمشاركة في برامج إعادة التأهيل التي يوفرها المحترفون في مجال الإدمان. قد يتضمن ذلك العلاج النفسي الفردي أو العائلي أو العلاج الجماعي، وكذلك المشاركة في برامج الدعم المجتمعي.

خلق بيئة داعمة: حاول خلق بيئة صحية وداعمة في المنزل. قدم الدعم لابنك وشجعه على المشاركة في الأنشطة الإيجابية والهوايات التي تعزز صحته النفسية وتساعده على التغلب على الإدمان. قد تشمل ذلك النشاطات الرياضية، والفنون، والموسيقى، والعمل التطوعي.

الحفاظ على الحدود وتطبيق الانضباط: يجب أن تكون هناك حدود وقواعد واضحة في المنزل بشأن سلوك الإدمان. قد تشمل ذلك تحديد القواعد المتعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت، والتحكم في الأموال، وتوفير بيئة آمنة وخالية من المواد الضارة.

العناية بنفسك: من الضروري أن تهتم بنفسك أيضًا أثناء تعاملك مع إدمان الأبن. تأكد من أخذ وقت للراحة والاسترخاء، واستشر محترفين في مجال الصحة النفسية إذا كنت بحاجة إلى الدعم النفسي.

أخيرًا، يجب أن تتذكر أن التعافي من الإدمان يستغرق وقتًا وجهدًا، قد يحتاج ابنك إلى الكثير من الصبر والدعم المتواصل، تأكد من أن تكون داعمًا ومتفهمًا، ولا تتردد في الاستعانة بالمحترفين للحصول على المساعدة اللازمة.

الأسرة إدمان إدمان الأبن مشكلة إدمان الأبن كيف تتعامل معه وتساعده مشاعره الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

محمد شبانة: صراع أهلاوي وزملكاوي على هذا المدافع

فاز بالحظ.. نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر غير صحيحة

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

أحدث ظهور لإمام عاشور بعد الجراحة رفقة كهربا.. شاهد

انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

فاز بالحظ.. نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر غير صحيحة

ظهر في تدريبات الأهلي لمواجهة سيمبا.. متى يعود إمام عاشور للمشاركة؟

إدارة بايدن تبلغ إيران بعدم علمها بأي ضربة موجهة لسفارتها في دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق جدا.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة جريئة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أنوثتها بإطلالة لافتة

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

الكسوف الكلي للشمس قرب.. وهذا سر اهتمام العالم به

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ