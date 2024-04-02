مشكلة إدمان الابن.. كيف تتعامل معه وتساعده؟

إدمان الابن هو مشكلة صعبة تحتاج إلى تعاطف ودعم من الأسرة والمحترفين في مجال الصحة النفسية، إليك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتعامل مع إدمان الأبن ومساعدته، وفقا لما نشره موقع WEBMD.

مشكلة إدمان الأبن كيف تتعامل معه وتساعده؟

البحث عن المساعدة المتخصصة: يفضل البدء بالبحث عن مساعدة من محترفين في مجال الصحة النفسية مثل الأخصائيين الاجتماعيين أو أخصائيي الإدمان، هؤلاء المحترفين لديهم الخبرة والمعرفة لتقديم الدعم والإرشاد اللازم لك ولابنك.

التواصل والاستماع: قم بإظهار الدعم والاهتمام العاطفي لابنك. كونا متاحين للاستماع إلى مشاعره وتجاربه بدون أن تحكما عليه. قد يكون لديه العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان، ومن خلال الاستماع والتواصل، يمكنكما فهم الأسباب الكامنة والعمل معًا للتغلب عليها.

تعليم نفسك: قم بتعلم المزيد عن الإدمان وكيفية تأثيره على الأفراد والأسرة. فهم العواقب الصحية والنفسية للإدمان يمكن أن يساعدك في التعامل معه بفعالية وتقديم الدعم المناسب لابنك.

تشجيع العلاج المهني: يُنصح بتشجيع ابنك على طلب العلاج المهني والمشاركة في برامج إعادة التأهيل التي يوفرها المحترفون في مجال الإدمان. قد يتضمن ذلك العلاج النفسي الفردي أو العائلي أو العلاج الجماعي، وكذلك المشاركة في برامج الدعم المجتمعي.

خلق بيئة داعمة: حاول خلق بيئة صحية وداعمة في المنزل. قدم الدعم لابنك وشجعه على المشاركة في الأنشطة الإيجابية والهوايات التي تعزز صحته النفسية وتساعده على التغلب على الإدمان. قد تشمل ذلك النشاطات الرياضية، والفنون، والموسيقى، والعمل التطوعي.

الحفاظ على الحدود وتطبيق الانضباط: يجب أن تكون هناك حدود وقواعد واضحة في المنزل بشأن سلوك الإدمان. قد تشمل ذلك تحديد القواعد المتعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت، والتحكم في الأموال، وتوفير بيئة آمنة وخالية من المواد الضارة.

العناية بنفسك: من الضروري أن تهتم بنفسك أيضًا أثناء تعاملك مع إدمان الأبن. تأكد من أخذ وقت للراحة والاسترخاء، واستشر محترفين في مجال الصحة النفسية إذا كنت بحاجة إلى الدعم النفسي.

أخيرًا، يجب أن تتذكر أن التعافي من الإدمان يستغرق وقتًا وجهدًا، قد يحتاج ابنك إلى الكثير من الصبر والدعم المتواصل، تأكد من أن تكون داعمًا ومتفهمًا، ولا تتردد في الاستعانة بالمحترفين للحصول على المساعدة اللازمة.