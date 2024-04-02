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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يرفض إقامة مباراة قطبي الكرة المصرية بالسعودية.. تفاصيل

https://www.elbalad.news/6158907
https://www.elbalad.news/6158907

كشف محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن رأيه في إقامة مباراتي القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز ، بالمملكة العربية السعودية كما حدث في نهائي كأس مصر الذي أقيم في مارس المنقضي وحسمه المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

أرفض إقامة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية ، فهو أمر لم نره من قبل، فكيف تقام مباراة في بطولة الدوري المحلي "المسابقة الرسمية الأولى" على أرض بلد آخر ؟ 
أراه قرار غير موفق بالمرة ، كما حدث بـ نهائي كأس مصر ، فكنت غير مؤيد لإقامة المباراة هناك لأن بطولة الكأس هي الأقدم والأعرق في الكرة المصرية ولم يحدث أن أقيمت خارج البلاد منذ انطلاقها عام 1921.

وتطرق أبو الدهب للحديث عن أزمة المنشطات الخاصة برمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، قائلاً:

تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن إيجابية عينة المنشطات الخاصة برمضان صبحي نجم بيراميدز ، غير موفقة، وكان يجب التواصل مع اللاعب وإدارة ناديه قبل إعلان الأمر أمام الجميع عبر وسائل الإعلام.

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