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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتجه للفيفا في أزمة الشحات والشيبي.. تفاصيل

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه سيتم استدعاء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى لجنة الانضباط بعد تهديدات النادي الأهلي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى ان اتحاد الكرة أعلن أنه ليس من حق الشيبي للقضاء المدني.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "تحددت جلسة يوم 18 أبريل القادم للنظر في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي".

وتابع: "الأهلي سيلجأ إلى الفيفا لأن الواقعة حدثت في ملعب كرة قدم، واتحاد الكرة المسئول عن الأمر اتخذ قراراته، وبالتالي لا يمكن معاقبة اللاعب مرتين".

وأتم: "لوائح الفيفا واتحاد الكرة تمنع اللجوء للقضاء المدني، لذلك الأهلي سيتجه إلى الفيفا خلال الأيام القادمة".

محمد شبانة محمد الشيبي النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حسين الشحات الفيفا

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