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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: الزمالك حقق مكسبا مهما أمام فيوتشر بعيدا عن الأداء

الزمالك أمام مودرن
الزمالك أمام مودرن فيوتشر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك حقق مكسب مهم أمام فيوتشر بعيدًا عن الأداء، مشيرا إلى أن صاحب الأرض كان من الممكن أن يحافظ على تقدمه لكن الأخطاء كانت وراء خسارته في النهاية، مشيدًا بأداء أحمد سيد زيزو الذي يمتلك سرعات عالية وهداف جيد وساهم في انتصار الفريق الأبيض.

 

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك كان محظوظ أمام فيوتشر خصوصا في إدراك التعادل بنهاية الشوط الأول، وبالتأكيد الزمالك يحتاج لتدعيم خط الدفاع، فرغم وجود أكثر من لاعب لكن المثلوثي يشارك كمساك".

 

وأضاف: "حسام عبدالمجيد يعاني من مشكلة في (التمركز الدفاعي) ظهرت منذ بدايته مع الفريق، وهو يسهل من مهمة أي مهاجم يلعب معه بالسرعات، كان من المفترض أن يتطور مع الوقت تحت إدارة أي مدرب، لكن للأمانة لم يتطور مطلقا منذ تصعيده، ومشاركة محمد شحاتة في ربع ساعة بالتأكيد وقت قليل لتقييم مستواه، والتغيير الوحيد الذي فرق مع الزمالك كان مشاركة زيزو لأنه حصل على وقت كبير".

 

وتابع: "نقطة فوز الأهلي، بمجرد تصريحات مسئولي سيمبا عن فوزهم باللقاء وبعدد أهداف، لا يجب أن تقيم الأهلي على مباراة لعبها بشكل سيئ، لأنه ليس مستواه الدائم، الأهلي فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات، ومصطفى شوبير هو سبب انتصار الفريق بعدما انقذ مرماه من أهداف محققة، وساهم في التصدي لأكثر من كرة صعبة للغاية، وتألقه نقطة إيجابية كبيرة، وأي لاعب يحصل على فرصة لابد أن يتمسك بها، بعيدا عن اطلاق المبررات".

 

وأكمل: "مصطفى شوبير نجح في استغلال الفرصة، وأي لاعب يحصل على فرصة عليه اقتناصها، وهو ما حدث مع الحارس، فبمجرد ظهوره مع الأهلي انضم لمنتخب مصر ونال اشادة الجميع بعد تألقه مع الفريق الأحمر، وبالتأكيد محمد الشناوي هو حارس مصر الأول ومع عودته سيشارك لكن سيكون هناك منافسة خصوصا أن تقييم شوبير اختلف تمامًا، ولو تراجع مستوى الشناوي سيتم النظر للأمر حاليا بشكل مختلف بعد تألق البديل".

 

وأكد: "هناك حالة اطمئنان حاليًا في حراسة مرمى النادي الأهلي، كما أن حمزة علاء مع المنتخب الأوليمبي قدم مستوى رائع، والأمور تسير بشكل طيب ومع عودة الشناوي ستكون الأمور أفضل".

 

وتطرق للحديث حول رمضان صبحي، وقال: "نريد معرفة الأمور كاملة وبشكل واضح عن الخطاب الذي وصل لـ اتحاد الكرة بشأن عينة اللاعب، هناك أقاويل متضاربة من بيراميدز والاتحاد، هناك فارق بين العينة إيجابية أو أنها تلف العينة".

 

وأشار إلى أن هناك بعض الأندية تضيع بسبب كثرة الحديث عن المظلومية.

الزمالك فيوتشر رمضان صبحي حسام عبدالمجيد محمد شحاتة

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