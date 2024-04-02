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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو اتحاد الكرة: جمال علام لم يقصد صناعة أزمة لـ رمضان صبحي

صدى البلد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن رمضان صبحي من اللاعبين المميزين في الكرة المصرية، وضمن أهداف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه يتمنى تجاوز تلك الأزمة الصعبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة لم يقصد مطلقًا أن يصنع أزمة بشأن رمضان صبحي، لكن هناك حالة لغط في الشارع المصري بعدما انتشرت العديد من الأقاويل حول هوية اللاعب صاحب الأزمة الخاصة بالمنشطات، وتم ذكر أسماء عديد من اللاعبين".

وأضاف: "جمال علام ذكر اسم رمضان صبحي (عفويًا) ولم يكن مفترضًا أن يعلن عن ذلك، لأن تلك الأمور تُدار بسرية كاملة، وكما هو معروف يتم اخذ عينة واحدة من اللاعب، يتم تقسيمها، وحال فتح العينة الثانية يكون على نفقة اللاعب".

وواصل: "لا نتمنى مطلقًا أن يكون مصير رمضان صبحي الايقاف، وجمال علام يكن كل تقدير واحترام لكل اللاعبين ومسئولي نادي بيراميدز، ولم يكن يقصد أبدًا عمل أزمة بخصوص اللاعب، ونتمنى أن يكون هناك رد مُقنع من جانب رمضان على تلك الأزمة".

وأكمل: "لن نستبق الأحداث بشأن اعلان بيراميدز مقاضاة جمال علام، وبالتأكيد سيتم التواصل وتوضيح الأمور من جانب الاتحاد مع مسئولي بيراميدز، والجميع (في مركب واحد) من أجل مساعدة اللاعب على تجاوز تلك الأزمة، نتمنى التكاتف جميعًا لحماية موهبة بحجم رمضان صبحي، وعلينا أن نتعلم من تلك الأزمة وأن نتلافي ذلك مستقبلا".

وأكد: "يجب وجود مذكرة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة واللجان الطبية ومسئولي بيراميدز لحماية رمضان صبحي من الإيقاف".

ايهاب الكومي إتحاد كرة القدم رمضان صبحي جمال علام المنشطات

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