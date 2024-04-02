قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس السيسي.. استعدادات العاصمة الإدارية وسبب اختيارها

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء حدثًا تاريخيًا وهو فعاليات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم مصر في ولايته الثالثة التي ستستمر لمدة 6 سنوات تنتهي في عام 2030.

من المقرر أن يحضر عددًا من القيادات والرموز المصرية البارزة وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين للمشاركة في هذا الحدث العظيم من داخل مجلس النواب الجديد.

إجراءات التنصيب

في مشهد مهيب، تستعد الأمانة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لفعاليات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو أول يمين دستوري للرئاسة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة ويشمل:

اتجاه موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مجلس النواب.

إجراء مراسم استقبال حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي.

عزف السلام الوطني.

إطلاق المدفعية لـ21 طلقة لتحية الرئيس المصري.

دخول الرئيس السيسي لمجلس النواب.

بدء جلسة التنصيب بكلمة رئيس مجلس النواب متضمنة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

توجيه الرئيس كلمة للشعب المصري تحتوي على تطلعات الدولة المصرية خلال الولاية الجديدة.

زيارة النصب التذكاري ووضع إكليل الزهور.

رفع الرئيس السيسي للعلم المصري للتعبير عن افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

تفقد الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقر أن تبدأ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثالثة من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية وفقًا للمادة 140 من الدستور أي يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2024.

كيف استعدت العاصمة الإدارية الجديدة؟

بدقة متناهية، تم الاهتمام بكافة تفاصيل حفل تنصيب الرئيس السيسي داخل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لإخراج هذا المشهد في أبهى صوره بدءً من قاعة التنصيب وحتى خارجها والطريق المؤدي لها.

وإليكم مجموعة من الصور التي توضح الاستعداد لهذا الحدث العالمي في العاصمة الإدارية الجديدة:

لماذا العاصمة الإدارية الجديدة؟

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إقامة حفل التنصيب للولاية الثالثة من داخل مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون ذلك بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من هذه المدينة التي تضاهي المدن العالمية الفاخرة ويعد افتتاحها إعلانًا عن الجمهورية الجديدة.

هذه المدينة الذكية الجديدة التي تُعد أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر من المتوقع ان تنمو من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ويعتبر حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بمثابة إعلان واضح للعمل الرسمي للحكومة والوزارات داخل الحيل الحكومي الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي والحي المالي ومنطقة الداون تاون.

وتبلغ مساحة الحي الحكومي 4.8 مليون متر مربع ويضم 34 مبنى للوزارات إلى جانب مبنى لرئاسة مجلس الوزراء ومبنى خاص بالبرلمان.

وانتقلت بالفعل مجموعة من الوزارات للعمل الرسمي داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من بينهم وزارة الإنتاج الحربي ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التموين ووزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد المائي والري. وكذلك وزارة التعليم العالم ووزارة الأوقاف ووزارة الإسكان.