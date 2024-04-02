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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهى حياة صحبه بمفك| ننشر حيثيات الحكم على سفاح الأزبكية

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بضرب صديقه بمفك، ما تسبب في موته بالأزبكية.

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وقالت المحكمة في الحيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه على إثر خلافات مالية بين المجني عليه أحمد عبد الإله،  والمتهم "خالد. ش" نشبت مشاجرة بينهما، وخلالها طعن المتهم المجني عليه بمفك في القدم اليسرى محدث إصابته ذات الطبيعة الطعنية، التي أودت بحياته على أثر ذلك.

واستندت الحيثيات إلى تقرير الطب الشرعي الذي كشف بأن إصابة المجني عليه قد خلفت له قطع بأحد الأوتار المتصلة بالقلب، ما تسبب في نزيف داخلي شديد.

وكشفت الحيثيات، أن تحريات المباحث، أفادت بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، فاعتدى خلالها الأخير على الأول، كما أن المتهم أقر بتشاجره مع المجني عليه كما اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات، وشهادة مجريها بتحقيقات النيابة العامة، وأنها جاءت متسقة مع الصورة الصحيحة للواقعة، التي استقرت بعقيدة المحكمة متطابقة مع باقي أدلة الدعوى ومساندة لها، بما تعول عليه المحكمة باعتبارها قرينة معززة لباقي أدلة الدعوى.

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البداية..
 

تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية إخطارا من المستشفى، باستقبال عاطل مصاب بطعنة نافذة بالقدم اليسرى ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعد آخر.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات الجيرة، فقام خلالها كل منهما بالاعتداء على الآخر ما تسبب في إصابة المجني عليه، كما تم إيداع الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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