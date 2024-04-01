خلص على جاره .. السجن المؤبد لمسجل خطر بالأزبكية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المؤبد لادانته بقتل جاره بسبب خلافات بينهما في الأزبكية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم تخلص من المجني عليه بسبب خلافات بينهما، فقام بطعنه مستخدمًا سلاح أبيض كانبحوزته، مما أدي إلى وفاته في الحال.

وتبين من الكشف الطبي على المجني عليه أنه مصاب بطعنة في القلب تسببت في توقف عضلة القلب، ومقتله فيالحال، كما تبين أن المتهم مسجل خطر ولديه معلومات جنائية، حيث أقدم على صفع المجني عليه على وجهه، مماتسبب في غضبه وحدوث مشادة كلامية بينهما، انتهت بمقتل الأخير.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات الجيرة بين المجني عليه وبين المتهم، تسببت في نشوب مشادة كلامية قبلالحادث عدة مرات، فبيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه فطعنه فسقط غارقًا في دمائه ولقي مقتلهمتأثرًا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرتحكمها المتقدم.