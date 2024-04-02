أحمد موسى: الرئيس السيسي أقسم أمام البرلمان من قبل عام 2018

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 40 مليون مواطن انتخبوا الرئيس بشكل رسمي سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن المشهد في الإنتخابات كان مشرفا.

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقسم أمام البرلمان في عام 2018، مؤكدا أن الحكومة موجودة في العاصمة الإدارية منذ العام الماضي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه اليوم نحن على موعد أن يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الجديدة لمدة 6 سنوات، ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان المصري بالعاصمة الإدارية.