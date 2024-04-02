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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تعلن موعد اعترافها بالدولة الفلسطينية

رئيس الوزراء الاسباني
رئيس الوزراء الاسباني

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء،  إن بلاده ستعترف بالدولة  الفلسطينية بحلول يوليو، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية.

وفي حديثه إلى الصحفيين المرافقين له في رحلته إلى الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، أكد سانشيز أن الاعتراف سيكون قبل الصيف؛ بحسب وكالة "رويترز".

وتحاول إسبانيا الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك سلوفينيا وأيرلندا. فقد أصدرت الدول الثلاث بالإضافة إلى مالطا إعلانا مشتركا قبل أسبوعين بشأن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تكون "الظروف مناسبة".

وتعتقد إسبانيا أن الدول الأوروبية الأخرى ستحذو حذوها، وفقا لتقارير إل باييس، وأنه ستكون هناك نافذة للاعتراف بين نهاية القتال في غزة والانتخابات الأمريكية في نوفمبر، عندما يمكن لدونالد ترامب العودة إلى منصبه.

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