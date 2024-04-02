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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جلال السعيد: الدولة واجهت الإرهاب بقوة.. وانطلقت نحو تنفيذ المشروعات الكبرى

جلال السعيد وزير
جلال السعيد وزير النقل الأسبق، ومحافظ القاهرة الأسبق

عرض الإعلامي أحمد موسى،  خلال تقديمه تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلما تسجيليا، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

 

وأكد  جلال السعيد وزير النقل الأسبق، ومحافظ القاهرة الأسبق، أن مصر حققت الكثير خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة خلال عام 2013 عندما خرجت الدولة ضد  الحكم الديني والفاشي وفض الاعتصام.

 

وتابع وزير النقل الأسبق ، أن الدولة واجهت الإرهاب سواء داخل الدولة أو خارجها، وكانت مرحلة شاقة وأصبح هناك توجه نحو تنفيذ مشروعات قوية وعملاقة ومطلوبة للمجتمع، إضافة إلى أنه تم إنشاء محطات كهرباء جديدة ساعدت على القضاء على أزمة الكهرباء.

 

وأشار جلال السعيد إلى أن الدولة كانت تواجه مشكلة في ربط المدن ببعضها، والرئيس السيسي تبنى مشروع تطوير الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى القيام بمشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري والذي سيغير من شكل مصر في المستقبل.

 

واستكمل وزير النقل الأسبق كلمته قائلا "العشوائيات كانت لا تليق بمصر وقيام الدولة بمشروعات كبرى وبناء المدن الجديدة وانشاء ملايين الوحدات السكنية للمصريين.

أحمد موسى الرئيس السيسي حكاية قائد جلال السعيد الإرهاب

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