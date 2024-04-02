أحمد موسى: مفيش حاجة قالها الرئيس إلا وبيعملها.. ومعندناش مشروعات وهمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب بالعاصمة الإدارية تم إنشاءه على أحدث مستوى، مشيرا إلى أن مجلس النواب، يستوعب أكثر من 1000 شخص، إضافة إلى مكتب خاص لاستقبال الضيوف والرئيس ومجلس الوزراء.

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، أن الشعب تحمل الكثير، ولا بد ا يكون هناك قرارات تصب في صالح الشعب المصري خلال الفترة القادمة.

وتابع أحمد موسى، أن العاصمة الإدارية هي جزء من محافظة القاهرة، مؤكدا أنها ستكون مركزا للحكم، ولجان الإخوان، عندما بدأت العاصمة قالوا عليها “فنكوش”، وقالوا إن الحكومة مش هتروح، وأنه محدش هيكون موجود فيها، ولكن أنا أوجه ليهم رسالة، أن مفيش حاجة قالها الرئيس إلا وبيعملها ومفيش حاجة اسمها مشروعات وهمية".