أصاب منشأة مهمة.. المخابرات الأوكرانية تعترف بهجوم بمسيرات على تتارستان الروسية

قال مصدر استخباراتي في كييف، اليوم الثلاثاء، إن هجوم الطائرة بدون طيار الأوكراني على منطقة تتارستان الروسية أصاب منشأة تنتج روسيا مسيرات هجومية طويلة المدى "شاهد" تستخدمها لقصف أوكرانيا.

وقالت السلطات المحلية في تتارستان الروسية، شرق موسكو، في وقت سابق إن الطائرات بدون طيار هاجمت المواقع الصناعية وأن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح.

وقال مصدر في كييف إن هجوما بطائرة بدون طيار أوكرانيا تسبب في أضرار جسيمة لهدف عسكري.

أفادت السلطات المحلية في تتارستان الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن العديد من الأشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على مواقع صناعية في المدينة، التي تقع على بعد 1000 كلم من أوكرانيا.

وأوضحوا أن المؤسسات الصناعية في يلابوجا ونيجنيكامسك تعرضت، هذا الصباح، لهجوم من قبل الطائرات بدون طيار.

وقال رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، في منشور على قناته على تيليجرام: "لا يوجد ضرر جسيم، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات".

وأضاف أن طائرتين بدون طيار هاجمتا عنبرا على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة المحلية، مضيفة أن شخصين أصيبا.