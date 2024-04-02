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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيدات في الأميرية إلى المحكمة

صدى البلد

قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات في الأميرية إلى محكمة الجنح.

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بدأت الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، وتمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية"مجهولة المصدر".

ونجحت قوات الشرطة في ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي ترتكبانها.

واعترفت المتهمتان خلال تحريات المباحث بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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