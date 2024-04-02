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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل سامسونج آخر فخامة تفوق على iPhone 15..بأرخص سعر في السوق

موبايل سامسونج آخر
موبايل سامسونج آخر فخامة تفوق على iPhone 15..بأرخص سعر في ال

تبعا للشائعات المتداولة، قد نحصل على هاتف Galaxy Z Fold6 أرخص أو هاتف جالاكسي Z Fold6 Ultra واليوم، تشير الشائعة إلى احتمال إطلاق الهاتف الأخير.

ظهر اسم طراز جديد يحمل الرمز SM-F958 في كوريا الجنوبية، مما أثار توقعات بأنه جهاز Z Fold Ultra المنتظر. يعتمد هذا الاستنتاج على طريقة سامسونج في تسمية أجهزتها. 
فعلى سبيل المثال، يحمل هاتف Galaxy Z Fold5 الرمز SM-946، بينما يحمل هاتف Galaxy Z Fold4 الرمز SM-936، وهذا يقودنا إلى توقع أن يكون هاتف جالاكسي Z Fold6 يحمل الرمز SM-956 كذلك، يحمل هاتف جالاكسي S24 Ultra الرمز SM-928.

موبايل سامسونج آخر فخامة تفوق على iPhone 15..بأرخص سعر في السوق

بناءً على هذا المنطق، نفترض أن هواتف سامسونج العادية تنتهي برقم 6، بينما تنتهي إصدارات Ultra برقم 8.

لسوء الحظ، هذه هي كل المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن. 
يفترض مصدر التقرير أن الهاتف قد يقتصر على الإصدار في كوريا الجنوبية فقط، وهو أمر يصعب تصديقه. 
بالنظر إلى نهج سامسونج المعتاد، نتوقع أن تقوم الشركة بشحن أي من هواتفها Ultra على مستوى العالم.

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy Z Fold6 إلى جانب هاتفي Z Flip6 و Galaxy Ring في شهر يوليو. 
تشير التسريبات المبكرة إلى أن هاتف Galaxy Z Fold6 قد يبدو مشابهًا جدًا للإصدار الحالي.
 

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