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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أهمية دور الأم في المجتمع" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

 

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أهمية دور الأم في المجتمع" ألقاها حسب الله أحمد موضحا الأم أساس بناء المجتمع، وتقديم الرعايا لها، وإخراج عضو للمجتمع سليم، بالإضافة إلى ذلك نفذت مجلة حائط بعنوان "عيد الأم" نفذتها أميرة حمودة و سهري سباق، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية "فصل الربيع" نفذها محمد إبراهيم.

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أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال الاقصري ألقى قصيدتى "ترحيلة، مشاوير"، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي للرواد، واكتساب معلومات ثقافية ودينية إشراف بسنت سيد وطه أبو الفضل، كما أعدت ورشة حكي قصة بعنوان " الثعلب الشرير" سردتها إيمان على وسمر محمد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي أدارته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، كما نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية فانوس رمضان نفذتها فاطمة أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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