الأقصر .. افتتاح أولي مشروعات الصرف الصحي بقرية الرياينة بأرمنت

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لمركز أرمنت افتتح خلالها محطة رفع صرف صحي بقرية الرياينة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي يجري تسليمها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعدادا لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين من المشروعات القومية.

تتكون محطة صرف صحي الرياينة من شبكة انحدار بطول ١٧.٥كم وخط طرد بطول ٧.٨كم وتقع علي مساحة ٩٠٠م٢ بطاقة تصميمية ٣٤٠ ل / ث لخدمة ٣٠١٩٦ نسمة لقرية الرياينة فقط، وبلغت تكلفة المشروع 220 مليون جنيه.

كما افتتح محافظ الأقصر، مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أرمنت، حيث يخدم المركز 194 ألف نسمة بينهم 38 ألف مشترك بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبلغت تكلفة المركز مليون جنيه.



ويقدم مركز خدمة العملاء عدة خدمات منها تعاقدات على وصلات مياه الشرب، والعداد مسبق الدفع، وتغيير عدادات، وسداد متأخرات، واستعلام عن فواتير، وتوجد سيارة متنقلة تقدم نفس الخدمات.

كما تفقد محافظ الأقصر ، أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بأرمنت بطول 1400 متر ، وتشمل أعمال التطوير أعمال تجليد أعمدة سور الكورنيش بالهشمه وأعمال إنارة الكورنيش بالأعمدة الديكورية وامداده بالكابلات الأرضية وعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بأشكال هندسية متميزة، وتطوير كافتيريا ونادي للمناسبات، واعادة تأهيل الدرج وترميم شامل لجوانب الكورنيش.

رافق المحافظ خلال جولته، كلا من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أ.ح.مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس محمود صادق مسئول مؤسسة حياة كريمة بالأقصر، وعلي عثمان رئيس مركز أرمنت.

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