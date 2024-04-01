عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الأم في عيون الشعراء" ضمن سلسلة محاضرات توعية بثقافة الأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر الطفل محاضرة بعنوان "أنواع صعوبات التعلم" حاضرتها شيماء شوقي موضحة عسر القراءة والكتابة وعسر الحساب، واضطراب المعالجة السمعية، واضطراب المعالجة البصرية، وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "وثيقة التسامح العالمية" ألقاها حسب الله أحمد موضحا تقدم الأمم بهذه الوثيقة، وجهود الدولة في وجودها في العالم، واستفاد الفرد من هذه الوثيقة، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس أداء نيرمين البير و سهري سباق.

الأقصر.. مشروع شارع مصر 18 عربة طعام متنقلة بواجهة سياحية متميزة

تحرير 23 محضر إشغال في حملة مرافق مكبرة بمدينة الأقصر

عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الأم عماد الأسرة" ألقاها محمد أمام موضحا واجب الأسرة في مساندة الأم، والوفاء الكامل للأم ورد الجميل لها، والأم تتحمل الصعاب مع الأسرة، وتكريم الله عز وجل للأم في أكثر من مرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية وضحت فضل الأم وقدرها في الإسلام، وفى سياق متصل عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الأم في عيون الشعراء" ألقاها الشاعر سيد صدقي متحدثا عن الأم وفضلها في الشعر، والأم وضرورة اكرامها عند الشعراء، وغياب وفقدان الأم والحزن عليها عند الشعراء.

قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "تعزيز قيم الإنفاق في رمضان" ألقاها محمد إبراهيم موضحا الإنفاق أمر مطلوب في كل وقت وخاصة في رمضان، والرسول الكريم يحث على الإنفاق، والمال يزيد ولا ينقص بسبب الإنفاق في سبيل الله، ونفذ القصر ورشة فنون أشغال يدوية نحت على حجر الالباستر نفذها حسان على، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بإستخدام ألوان الفوماستر نفذتها سمر محمد بصحبة رواد القصر.

نظم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ضرورة للأمن والسلم الاجتماعي" ألقاها د. عبده الضوي موضحا مفهوم الحوار الثقافي، وأهمية الحوار الثقافي في حياتنا، والحوار الثقافي ضرورة للسلم والأمن المجتمعي، كما اقيم أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "هيي له الروح"، ونفذت ورشة فنية عمل زينة رمضان ورسم فانوس رمضان نفذتها فاطمة عبد الكريم، وكذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية كروشية نفذتها أسماء أحمد.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الفعاليات والأنشطة القراءة والكتابة قصر ثقافة الطارف قصر ثقافة حسن فتحى قصر ثقافة حوض الرمال قصر ثقافة حاجر العديسات مكتبة النمسا الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

ترشيحاتنا

35 مليار شيكل.. خلافات حادة داخل إسرائيل بسبب صفقة شراء طائرات مقاتلة

رحلة تطوير المناهج "مستمرة" في فترة السيسي الثالثة|تدريس مقررات الإعدادية الجديدة من العام المقبل.. وتغييرات جذرية في الثانوية العامة "على الأبواب"

عاتبه النبي ونزلت فيه آيات قرآنية.. من الصحابي كعب بن مالك

8 لاعبين يغيبون عن مباراة الأهلي وسيمبا المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

تمرد جديد على نتنياهو.. 21 طلب إضراب من رؤساء بلديات

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ