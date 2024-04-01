"الأم في عيون الشعراء" ضمن سلسلة محاضرات توعية بثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر الطفل محاضرة بعنوان "أنواع صعوبات التعلم" حاضرتها شيماء شوقي موضحة عسر القراءة والكتابة وعسر الحساب، واضطراب المعالجة السمعية، واضطراب المعالجة البصرية، وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "وثيقة التسامح العالمية" ألقاها حسب الله أحمد موضحا تقدم الأمم بهذه الوثيقة، وجهود الدولة في وجودها في العالم، واستفاد الفرد من هذه الوثيقة، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس أداء نيرمين البير و سهري سباق.

عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الأم عماد الأسرة" ألقاها محمد أمام موضحا واجب الأسرة في مساندة الأم، والوفاء الكامل للأم ورد الجميل لها، والأم تتحمل الصعاب مع الأسرة، وتكريم الله عز وجل للأم في أكثر من مرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية وضحت فضل الأم وقدرها في الإسلام، وفى سياق متصل عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الأم في عيون الشعراء" ألقاها الشاعر سيد صدقي متحدثا عن الأم وفضلها في الشعر، والأم وضرورة اكرامها عند الشعراء، وغياب وفقدان الأم والحزن عليها عند الشعراء.

قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "تعزيز قيم الإنفاق في رمضان" ألقاها محمد إبراهيم موضحا الإنفاق أمر مطلوب في كل وقت وخاصة في رمضان، والرسول الكريم يحث على الإنفاق، والمال يزيد ولا ينقص بسبب الإنفاق في سبيل الله، ونفذ القصر ورشة فنون أشغال يدوية نحت على حجر الالباستر نفذها حسان على، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بإستخدام ألوان الفوماستر نفذتها سمر محمد بصحبة رواد القصر.

نظم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ضرورة للأمن والسلم الاجتماعي" ألقاها د. عبده الضوي موضحا مفهوم الحوار الثقافي، وأهمية الحوار الثقافي في حياتنا، والحوار الثقافي ضرورة للسلم والأمن المجتمعي، كما اقيم أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "هيي له الروح"، ونفذت ورشة فنية عمل زينة رمضان ورسم فانوس رمضان نفذتها فاطمة عبد الكريم، وكذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية كروشية نفذتها أسماء أحمد.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.