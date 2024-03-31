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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 23 محضر إشغال في حملة مرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صدى البلد

أعلن العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أن  شرطة المرافق شنت حملتين صباحية ومسائية بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين .

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و أستهدفت الحملة مناطق سوق الصنايع، ابوالجود ،شرق السكة، فاطمة الزهراء، موقف أرمنت،المنشية وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضر اشغال،  ٦ محاضر باعة جائلين، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٩ محضر مضبوطات متنوعة،٣٩ محضر إزالات إدارية.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.
وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

 

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