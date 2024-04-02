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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي سطر إنجازات هائلة في شتى المجالات على مدار 10 سنوات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد  ولديه رؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، واستطاع أن يسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل وتشيد الجمهورية الجديدة التى نحلم بها ، بالإضافة إلى نجاح الرئيس فى القضاء على الفوضى والإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى الدولة.


وهنأت عليش في بيان لها اليوم ، الرئيس السيسي بمناسبة أداء وحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، موضحة أن الرئيس سطر إنجازات هائلة على مدار 10 سنوات الماضية فى شتى القطاعات والمجالات بالرغم من التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة، والتي لا يمكن لأحد أن ينكرها، بدأت بوضع وتأسيس البنية التحتية الهائلة التى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب الاستثمار إلى مصر وفتح الباب أمام المشروعات الضخمة والعملاقة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج والدخل القومي.


وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قيادة الرئيس السيسي عززت من تعديل شبكة النقل والمواصلات من طرق وكباري وتطوير منظومة السكك الحديدية وإقامة مدن صناعية جديدة، وتطوير آليات توطين الصناعة وإنشاء مشروعات زراعية جديدة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء، الأمر الذي عزز من فرص عمل الشباب، وتطوير آليات التصدير، والعمل على سن تشريعات تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وترسخ للدولة الوطنية القوية الحديثة.


ولفتت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أنه ليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد والتشريعات والإصلاحات السياسية، بينما أيضًا كان اهتمام الرئيس بالنواحي الاجتماعية اهتمامًا بالغًا، حيث تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتمكين الشباب ودعم ذوي الهمم، وإطلاق المبادرات الرئاسية الداعمة للأسر والفئات الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الجمهورية.

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