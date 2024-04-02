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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يشيد بـ صدى البلد في تغطية حفل تنصيب الرئيس السيسي

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تكتب تاريخا جديدا للجمهورية الجديدة التي تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن تغطية حفل  التنصيب مستمر اليوم الثلاثاء بعد ختام جلسة البرلمان، وعقب الإفطار أيضا ببرنامج على مسئوليتي.

 

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، أن صدى البلد، خلال هذا الأسبوع،  قدمت أكبر تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بولاية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم.

وتابع أحمد موسى، أن العاصمة الإدارية هي جزء من محافظة القاهرة، مؤكدا أنها ستكون مركزا للحكم، وعندما بدأت العاصمة لجان الإخوان قالوا عليها “فنكوش”، وقالوا إن الحكومة مش هتروح، وأنه محدش هيكون موجود فيها، ولكن أنا أوجه ليهم رسالة، أن  مفيش حاجة قالها الرئيس إلا وبيعملها ومفيش حاجة اسمها مشروعات وهمية".

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