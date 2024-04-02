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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل جديد من OnePlus Nord بسعر زهيد جدا 

موبايل جديد من OnePlus
موبايل جديد من OnePlus Nord بسعر زهيد جدا 

وصل هاتف OnePlus Nord CE 4 إلى السوق العالمية يتميز بنفس مظهر هاتف OnePlus Ace 3 الذي ظهر لأول مرة في الصين الشهر الماضي ولكنه يحمل مواصفات مختلفة قليلة.
يأتي هذا الهاتف الذكي الأحدث كخليفة لهاتف Nord CE 3 الذي صدر العام الماضي، ويحزم ترقيات مهمة بما في ذلك تصميم جديد، يعتبر Nord CE 4 هاتفًا من الفئة المتوسطة.

 

هاتف وان بلس Nord CE 4 يُطلق عالميًا

 

يتميز هاتف OnePlus Nord CE 4 بإطار مسطح مع أزرار تشغيل وخفض الصوت على الجانب الأيمن ومفتاح تنبيه ثلاثي المراحل على الحافة اليسرى. 
تتميز اللوحة الخلفية بوحدة كاميرا على شكل حبة دواء، والهاتف مقاوم للغبار والماء بدرجة معيار IP54.

فيما يتعلق بالشاشة ، يأتي هاتف OnePlus Nord CE 4 بشاشة نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD + وهي أقل من دقة 1.5K الموجودة على هاتف Ace 3V. 

يشتمل الهاتف على ماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة ومعدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة و شهادة HDR10. يتميز الهاتف الذكي أيضًا بتقنية عرض Aquatouch الموجودة في هواتف OnePlus 12 الرائدة، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز بأيدٍ مبتللة.

في مقدمة التصوير ، يحتوي هاتف OnePlus Nord CE 4 على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر Sony LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بمقاس 1/1.95 بوصة مع OIS وعدسة بزاوية عريضة للغاية 8 ميجابكسل، هناك كاميرا أمامية للصور الشخصية بدقة 16 ميجابكسل، والهاتف قادر على تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.
يقال أن خوارزمية RAW HDR تنتج صورًا أكثر ثراءً وواقعية.

بالمقارنة مع معالج Snapdragon 7+ Gen 3 الموجود على هاتف Ace 3V ، فإن الإصدار العالمي من هاتف OnePlus Nord CE 4 مزود بمعالج Snapdragon 7 Gen 3. يحتوي على ذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت بالإضافة إلى تقنية ذاكرة RAM افتراضية بسعة 8 جيجابايت. يتوفر الجهاز في خيارات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت. يستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية بقوة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات. كما أنه يأتي مع Battery Health Engine الذي يُزعم أنه يزيد من دورات الشحن لدعم ما يصل إلى أربع سنوات.

على صعيد البرامج ، يعمل هاتف OnePlus Nord CE 4 على نظام التشغيل OxygenOS 14 المستند على نظام التشغيل Android 14. ومن المؤكد أنه سيحصل على تحديثات نظام التشغيل لمدة عامين. تشمل خيارات الاتصال على الجهاز Wi-Fi6 ، و Bluetooth 5.4 ، ومنفذ USB-C ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، والمزيد.

 

سعر وتوفر هاتف وان بلس Nord CE 4

 

في الهند ، يبدأ سعر هاتف OnePlus Nord CE 4 من 24999 روبية (أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري ) لإصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت الأساسي ، بينما يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 26999 روبية(أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري).

يأتي باللونين Dark Chrome و Celedon Marble. سيتم طرح الهاتف الذكي للبيع ابتداءً من 4 أبريل من أمازون والمتاجر الإلكترونية والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت للشركة وشركاء البيع بالتجزئة.

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