خلال تنصيب الرئيس السيسي.. حنفي الجبالي: نحن أمام مرحلة فارقة من عمر الوطن

أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، امتزجت بين جدارنه الحداثة والتطور، و أصالة تاريخ البرلمان المصري العريق.

وقال حنفي الجبالي، خلال كلمته التي ألقاها، بمقر مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية، خلال تنصيب الرئيس السيسي، أنه نحن أمام مرحلة فارقة من عمر الوطن كثرت بها التحديات وتعاظمت المسئوليات، جاء السباق الرئاسي فأستحضر الشعب المصري مواقفكم القوية واصطف بشكل غير مسبوق امام صناديق الاقتراع.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن الشعب تمسك بكم، في إدراك منه لحجم المسئولية ومؤكدا لرغبنه على استكمال مسيرة البناء والتنمية فأختاركم مجددا الثقة في سيادتكم قائدا وزعيما.