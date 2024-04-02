حنفي الجبالي لـ السيسي: مجلس النواب يعاهدكم على دعم عملية البناء والتنمية

وجه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، حديثه للرئيس السيسي قائلا"أدعوكم لمواصلة العمل للارتقاء بمصرنا الغالية حتى تبلغ ما تستحقه من مكانه دون الالتفات لأصوات الجهل..

وقال حنفي الجبالي، خلال كلمته التي ألقاها، بمقر مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية، خلال تنصيب الرئيس السيسي، أن مجلس النواب يعاهدكم كما يعاهد شعب مصر على دعم عملية البناء والتنمية ويتحمل بكل إخلاص مسئولياته وأن يواصل بكل عزم وإصرار تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن حفظ الله مصر الكنانة وجعلها أرض الأمن والأمان وواجهة الامن والاستقرار، فسر على بركة الله يا سيادة الرئيس فمصر معمكم قادرة على استكمال مسيرة البناء والتمية والإزدهار.