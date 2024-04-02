الرئيس السيسي: قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات

قال الرئيس عبد الفتاج السيسي، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية: أبناء مصر الكرام إن العالم اليوم بما يشهده من تحديات كبيرة ، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا أن نكون في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا ينتظر أحدا”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاج السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بعد أداء حلف اليمين، أنه قد قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات مذكرين أنه نتحدى أنفسنا قبل أي شئ أخر وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذي تزيده التحديات صلابة وقوة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه استجابة لما قام به الشعب المصري بتكليفي بقيادة مسيرة شعبنا العظيم، سأهعمل على تحقيق تطلعات الشعب.