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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على الصعيد السياسي والدولي والاقتصادي.. الرئيس السيسي يستعرض رؤيته للفترة المقبلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أولًا وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية صون وحماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تحقيق علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.

وأكمل: وثانيًا على الصعيد السياسي استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على كافة الأصعدة في إطار تدعيم المشاركة خاصة للشباب”.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بعد تأدية اليمين الدستوري بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة: “ العمل على تبني استراتيجيات تعزز قدرات وموارد مصر الاقتصادية لتعزز من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية”.

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