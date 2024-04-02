الرئيس السيسي يوقع في سجل الشرف أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسجل الشرف أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية، وذلك بعد أدائه حلف اليمين بمجلس النواب بالعاصمة.

قال الرئيس السيسي، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية: أبناء مصر الكرام إن العالم اليوم بما يشهده من تحديات كبيرة ، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا أن نكون في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا ينتظر أحدا”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بعد أداء حلف اليمين، أنه قد قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات مذكرين أنه نتحدى أنفسنا قبل أي شئ آخر وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذي تزيده التحديات صلابة وقوة.