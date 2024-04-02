رئيس النواب: برلمان دول المتوسط يختار السيسي «بطل السلام» في 2024

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنَّ قرار برلمان البحر الأبيض المتوسط، باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للحصول على جائزة بطل السلام لعام 2024 تتويجًا لجهوده الفريدة المبذولة في تحقيق السام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف جبالي، خلال مراسم حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية، والتي نقلتها «إكسترا نيوز»، أنَّ التاريخ المصري يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة والقادة الذين واجهوا ما اعترضهم من عقبات ومعضلات بشجاعة وثبات، وأثبتوا ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.

وتابع رئيس مجلس النواب: «وفي هذه الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن إلى أصحاب المواقف القوية القادرين على تجاوز العقبات بثقة واقتدار».