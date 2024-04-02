الرئيس السيسي: أعاهد الله وأعاهدكم أن أظل مخلصا في عملي ولا ترى عيني سوى مصلحة الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لها الحق في الحلم، ولشعبها الحق في الحياة الكريمة ولامتها المكانة العظيمة بين الأمم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية،:" أعاهد الله وأعاهدكم أن أظل مخلصا في عملي ولا ترى عيني سوى مصلحة هذا الوطن متسلحا بأصالة الشعب المصري ومحافظا على الوعد مع شعبها العظيم وقبل كل شئ مع الله سبحانه وتعالى".

واستشهد الرئيس السيسي فيختام خطابه بالآية القرأنية: “رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ”.