جيهان مديح تهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية لفترة جديدة

هنأت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مجددة العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وسيادته لمواجهة كافة التحديات وحماية امن البلاد.

وأكدت " مديح " في تصريحات لها منذ قليل، أن خطاب الرئيس عبد السيسي يوضح ملامح الفترة الرئاسية الجديدة والتي تستهدف استكمال مسيرة الانجازات والتنمية الشاملة التي يطمح اليها المصريون جميعا.







وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، نثق أن الـ 6 سنوات المقبلة ستكون امتدادا لما تحقق من إنجازات على جميع المستويات وبمختلف المجالات، مشيرة الي ان الفترة الرئاسية الجديدة تأتي في وقت دقيق من عمر مصر والعالم تمر فيه المنطقة بعدة صراعات ، مؤكدة نستطيع بوحدتنا التغلب على كل التحديات والصعوبات.

وأضافت"مديح" في تصريحات لها اليوم: أن يد التنمية طالت كل ربوع البلاد خاصة تلك المناطق الجغرافية النائية التي لطالما عانت من الإهمال والتهميش، مشيرة إلي أن ذلك كان من الصعب تحقيقه لولا وجود إرادة سياسية وقيادة حكيمة وضعت الوطن نصب أعينها على مدار عشر سنوات مضت.