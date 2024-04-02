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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري: السيسي انحاز لإرادة الشعب المصري منذ 2013

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار الانحياز لإرادة الشعب المصريين منذ أكثر من 10 سنوات أثناء ثورة 30 يونيو عام 2013، وكان علي قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

وأضاف أنه استطاع أن يحقق الأمن والاستقرار للبلاد، ويقضي على براثن الإرهاب والتطرف التي حاولت النيل من البلاد.


وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات فى مختلف المجالات بداية من رحلة الوعي والتثقيف وتعزيز البنية التحتية للبلاد، واستعادة مكانة مصر وريادتها المحلية والعربية والعالمية والإفريقية، وحتى التطور والإصلاح الشامل الذي عزز نحو مفهوم تحقيق الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والبناء بما يحقق الرخاء لشعب مصر العظيم.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الرئيس السيسي أولى جميع الملفات اهتمامًا كبيرًا دون أن يكون لملف أولوية عن الآخر، فقد اهتم بملفات الصحة والتعليم والإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية، ودعم البلاد بمشروعات وطنية عملاقة تخدم الاقتصاد الوطني، واهتم بالثروة الصناعية والزراعية والحيوانية، وعمل على تطوير السياحة التي تمثل مصدرًا مهما من مصادر الدخل القومي للبلاد.

ولفت رزق إلى أن الرئيس السيسي اهتم أيضًا بالشباب المصري وبناء الإنسان وحرص على توفير حياة كريمة لجموع المواطنين وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، وأحدث نهضة عمرانية كبير من خلال بناء المدن الجديدة، وترسيخ قيمة الهوية المصرية وقية المواطنة، والاهتمام بذوي الهمم، والحرص على الحفاظ على عدم المساس بالأمن القومي المصري، وقطع الطريق على محاولات التشكيك في تعزيز ملف حقوق الإنسان، وتعزيز دور المجتمع المدني.

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