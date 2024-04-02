عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدر بيا انتقمت منه.. حبس فتاة أشعلت النيران في عشيقها بالعمرانية

صدى البلد

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالشروع في قتل عشيقها بعد إشعال النيران في جسده حيا، إثر خلاف بينهما واستيلائه على أموالها.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالضحية، وأنه استولى على أموالها، فسكبت عليه مادة مساعدة على الاشتعال "جاز"، وأشعلت النيران فيه، ما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى، يعاني من حروق في أنحاء متفرقة بالجسد.

 

وطلبت النيابة التحريات التكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة وملابساتها وظروفها وكيفية حدوثها وصولًا إلى حقيقتها، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده إشعال سيدة النار في شخص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

 

txt

رمته وقعدت جنب جثـ.ته.. إيداع المتهمة بإلقاء طفلها من البلكونة مستشفى أمراض عقلية

txt

تعهد وتصالح.. كواليس مشاجرة مدير مستشفى بالوراق مع مسئول بالصحة و4 طبيبات

انتقل العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، على رأس قوة شرطية إلى مكان الواقعة، وعثر على “خليل. م”، 42 سنة، مصابا بحروق بنسبة 60% وحالته حرجة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “فاطمة. ج”، 46 سنة، ربطتها علاقة عاطفية به، وسبق حصوله منها على أموال رفض ردها.

بعمل الأكمنة اللازمة، قبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مماطلة المصاب معها ورفضه إعادة الأموال التي استولى عليها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العمرانية حبس فتا النيابة العامة قتل عشيقها النيران جاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

ننشر أقوال والدة الطفل "وسيم" ضحية الساكن الجديد في عمارة أكتوبر (خاص)

في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة

تعليم لكل المصريين| 5 نماذج ناجحة من المدارس خلال فترة السيسي الجديدة.. و«صدى البلد» ينشر التفاصيل

أبو العينين: أتوقع أن ينخفض سعر الدولار في الفترة القادمة

نتنياهو: عملنا خلال محادثات القاهرة على صياغة مقترح جديد للهدنة في غزة

والدة الطفلة جوري: المتهم عمل حاجات وحشة مع ابنتي| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ