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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تعهد وتصالح.. كواليس مشاجرة مدير مستشفى بالوراق مع مسئول بالصحة و4 طبيبات

صدى البلد

كشفت تحقيقات نيابة الوراق بشمال الجيزة الكلية التفاصيل الكاملة لمشاجرة مدير مستشفى مع مدير العلاج الحر بمديرية  الشئون الصحية بالجيزة و4 طبيبات بعد ضبط الأخير لمخالفات في مستشفى خاص بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق. 

واتهم مدير ادارة العلاج الحر ويدعى "اسامة.ع" خلال التحقيقات  مدير المستشفى "عبد الرحمن.م" بالتعدي عليه وعلى 4 طبيبات هن "أميرة.م"، "نجلاء.م"، "منار.ج"، "شادية.م"، داخل المستشفى، بعدما توجهوا للمستشفى الخاص للتفتيش على مخالفات عقب وفاة طفل داخل الحضانة الشهر الماضي وبالفعل تم رصد بعد المخالفات التي احتد مدير المستشفى لتدوينها من الطبيبات وقام بتمزيق تقرير اللجنة. 

 

وأنكر "عبد الرحمن" مدير المستشفى أمام النيابة،  الاتهامات، وقرر قيام الأول، بالحضور للمستشفى والتهديد بغلقها، والتدليس والغش، والتعدي على الموظفين بالسب والقذف وإحداث تلفيات داخل المستشفى. 

 

واستمعت جهات التحقيق للدكتور "أسامة" مدير العلاج الحر،  قائلًا: “انا مكنتش موجود معاهم والدكتوره اميرة ومنار اتصلوا بي وانا رحت مدخلتش المستشفي وكنت في الشارع وقالوا لي ان الدكتور عبد الرحمن قام باعتراضهم ورفضه خروجهم من المستشفى وقيامه بأخذ المسودة المدون بها بعض الملاحظات لكتابه التقرير الخاص بلجنة التفتيش ورفضه ختمه وتمزيقه وأخذ الهاتف المحمول من الدكتوره شاديه والشرطة جت وأخدتنا على القسم”.

 

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انتهت بالتصالح.. مشادة بين طبيب ولجنة تفتيش بمستشفى خاص بالوراق

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واستمعت جهات التحقيق لإحدى الطبيبات وتدعى "أميرة" قائلة: " إلى حصل انا مفتش ومديرة اللجنه ومعايا قرار لمعاينة المستشفي ودخلنا المستشفي وبعدين قمت بعمل مسوده تمهيدا لكتابة التقرير الا إن مدير المستشفى يصر على تصوير الملاحظات وفور حمله التقرير قام بتمزيق الورقة.

واتهمت الطبيبة، مدير المستشفى "الطرف الثاني" باخذ المسودة المدون بها بعض الملاحظات لكتابه التقرير وتمزيقها ورفضه ختمها

 

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم في القضية التي حملت رقم 1723 لسنة 2024 اداري الوراق، وتعهد مدير المستشفى بإزالة المخالفات بشأن الحضانات حال إعادة الافتتاح والالتزام بقرار محافظ الجيزة.

 

وتصالح الطرفان، فيما قررت النيابة، إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة

مدير مستشفى مشاجرة مسؤول بالصحة و4 طبيبات نيابة الوراق مدير العلاج الحر

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