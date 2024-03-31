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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عديم الرحمة.. عاطل يغتـ.صب فتاة من ذوي الهمم في نهار رمضان بالوراق

صدى البلد

لم يراع عاطل حرمة شهر رمضان الكريم ولا الاعاقة الذهنية لفتاة شابة لا حول لها ولا قوة وانتهك جسدها بلا رحمة أعلى سطح بمنطقة الوراق حيث جردها من ملابسها واغتـ.صبها في غفلة من والدتها التي اعتادت أن تصطحبها معها إلى مكان عملها. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه حضور “صباح، ز”، 45 سنة، عاملة نظافة، بصحبة ابنتها “هيام،ع:، 20 سنة، إلى ديوان القسم وحررت محضرا أمام العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة تتهم فيه”إسلام، م"، 20 سنة، عاطل، لقيامه بالتعدي جنسيا على ابنتها أعلى سطح منزل مجاور لمكان عملها.

 

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اغتـ.صب ابنة شقيقته وزوجها لصديقه.. قرار عاجل ضد الخال الذئب في الطالبية

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الخال الذئب.. اغتـ. صب ابنة شقيقته وزوجها لصديقه عرفيا بعد حملها بالطالبية

وأفادت أن ابنتها تعاني من إعاقة ذهنية وأحد سكان عقار مجاور لمحل عملها قال لها إنه شاهد المتهم يتعدى جنسيا على ابنتها أعلى سطح العقار، وبسؤال المجني عليها أيدت أقوال والدتها، وتمكن المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عاطل يغتـ صب فتاة نهار رمضان الوراق ذوى الهمم حرمة شهر رمضان

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