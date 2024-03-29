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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخال الذئب.. اغتـ. صب ابنة شقيقته وزوجها لصديقه عرفيا بعد حملها بالطالبية

صدى البلد


عاشت فتاة عشرينيية بمنطقة الطالبية مأساة عندما سلب خالها اعز ما تملك وعاشرها معاشرة الازواج في الحرام عدة مرات لتكتشف حملها منه فيقرر خالها الذئب تزويجها من صديقه لنسب الطفل اليه. 

تفاصيل الجريمة المؤلمة تلقى بها اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث اخطارا من قسم شرطة الطالبية بعد ابلاغ فتاة تبلغ من العمر ٢٠عاما بتعرضها للاغتـ.صاب على يد خالها الذي استمر في معاشرتها معاشرة الازواج لعدة اشهر في شقته حتى اكتشفت حملها. 

التحريات التي اجراها العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية كشفت تفاصيل وملابسات الجريمة كاملة بعد التاكد من رواية الفتاة حيث تبين انها تقيم مع خالها بسبب تفكك اسرتها وفض الخال عذريتها بعدما جردها من ملابسها وانتهك جسدها. 

 

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اضافت التحريات ان الخال اقنع ابنة اخته بعدم الافصاح عن سرهما موهما اياها بانه يحبها وسيظل بجوارها حتى اكتشفت الفتاة الكارثة بحملها في جنين عمره ٥ اشهر بعد شعورها الدائم بالاعياء لتواجه خالها الذي حاول طمئنتها ووعدها بايجاد حل فقفزت الى ذهنه فكرة شيطانية باللجوء الى صديقه لتزويجه من ابنة اخته عرفيا حتى يستطيع نسب الطفل اليه ونفذ فكرته بعدما اخبر الفتاة انه الحل الوحيد قائلا:"لو حد عرف هيقتلوكي وانا هقول معملتش حاجة واللي في بطنك مش ابني" لترضخ الفتاة وتوافق على الزواج من صديق خالها عرفيا. 

قالت الفتاة انها قررت ابلاغ الشرطة بعدما استمر خالها في معاشرتها في الحرام حتى بعد زواجها من صديقه وعندما كانت ترفضه يتعدى عليها بالضرب وعلمت ان صديقه مزق ورقة الزواج العرفي بينهما ولم تجد امامها سوى قسم الشرطة لاستعادة حقها المسلوب، تحركت قوة امنية من قسم شرطة الطالبية يرأسها المقدم احمد فاروق رئيس المباحث والقت القبض على الخال وصديقه وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اعترافهما بجريمتهما وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الخال الذئب اغتـ صب براءة ابنة الطالبية سلب خالها اعز ما تملك قسم شرطة الطالبية

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