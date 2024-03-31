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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اغتـ.صب ابنة شقيقته وزوجها لصديقه.. قرار عاجل ضد الخال الذئب في الطالبية

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس الخال المتهم باغتـ.صاب ابنة شقيقته ومعاشرتها معاشرة الازواج بمنطقة  الطالبية حتى حملت منه 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تفاصيل الجريمة 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث اخطارا من قسم شرطة الطالبية بعد ابلاغ فتاة تبلغ من العمر ٢٠عاما بتعرضها للاغتـ.صاب على يد خالها الذي استمر في معاشرتها معاشرة الازواج لعدة أشهر في شقته حتى اكتشفت حملها. 

 

التحريات التي أجراها العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية كشفت تفاصيل وملابسات الجريمة كاملة بعد التاكد من رواية الفتاة حيث تبين أنها تقيم مع خالها بسبب تفكك أسرتها وفض الخال عذريتها بعدما جردها من ملابسها وانتهك جسدها. 

 

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الخال الذئب.. اغتـ. صب ابنة شقيقته وزوجها لصديقه عرفيا بعد حملها بالطالبية

أضافت التحريات أن الخال اقنع ابنة اخته بعدم الافصاح عن سرهما موهما إياها أنه يحبها وسيظل بجوارها حتى اكتشفت الفتاة الكارثة بحملها في جنين عمره ٥ أشهر بعد شعورها الدائم بالاعياء لتواجه خالها الذي حاول طمأنتها ووعدها بايجاد حل فقفزت إلى ذهنه فكرة شيطانية باللجوء الى صديقه لتزويجه من ابنة اخته عرفيا حتى يستطيع نسب الطفل اليه ونفذ فكرته بعدما أخبر الفتاة انه الحل الوحيد قائلا:"لو حد عرف هيقتلوكي وانا هقول معملتش حاجة واللي في بطنك مش ابني" لترضخ الفتاة وتوافق على الزواج من صديق خالها عرفيا. 

 

وقالت الفتاة أنها قررت إبلاغ الشرطة بعدما استمر خالها في معاشرتها في الحرام حتى بعد زواجها من صديقه وعندما كانت ترفضه يتعدى عليها بالضرب وعلمت أن صديقه مزق ورقة الزواج العرفي بينهما ولم تجد أمامها سوى قسم الشرطة لاستعادة حقها المسلوب، تحركت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية يرأسها المقدم احمد فاروق رئيس المباحث والقت القبض على الخال وصديقه وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اعترافهما بجريمتهما وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الخال الذئب

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