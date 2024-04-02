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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهت بالتصالح.. مشادة بين طبيب ولجنة تفتيش بمستشفى خاص بالوراق

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات نشوب مشادة كلامية بين لجنة تفتيش وطبيب بمستشفى خاص في منطقة الوراق.

حيث تصالح الطرفين في النيابة بعد تحرير المحضر اللازم والذي تضمن نشوب مشادة كلامية بين طبيب بمستشفى خاص في الوراق، ولجنة تفتيش مكونة من عددا من الأطباء والمختصين بمديرية الصحة في الجيزة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء تفتيش لجنة طبية على المستشفى الخاص نشبت مشادة كلامية بين طبيب بالمستشفى واللجنة نتج عنه إخطار قسم الشرطة بتعدى طبيب على موظفين أثناء تأدية عملهم.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة وانتهت المشادة بالتصالح في النيابة.

الجيزة الوراق مديرية امن الجيزة مديرية الصحة طبيب

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