مصطفى الفقي: مصر بدأت الجمهورية الجديدة بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس السيسي استطاع أن يقود سفينة الوطن بكل عطاء خلال السنوات الماضية، وهو ما ظهر في المشروعات الكبرى والإنجازات التي تمت في الدولة المصرية.

وقال مصطفى الفقي، خلال مداخلة هاتفية خلال تغظية خاصة قدمها الإعلامي "أحمد موسى"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية في مجلس النواب تحول في حياة مصر، مؤكدا أن مصر بدأت الجمهورية الجديدة بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية.

وتابع المفكر السياسي، أن الرئيس عبد الفتتاح السيسي، أعطى المصريين الأمن والأمان، مؤكدا أن المصريين أدركوا انهم وراء قيادة واعية وهي الرئيس السيسي.