مصطفى الفقي: إسرائيل خلاصة المجتمعات الأوروبية في أسوأ ظروفها |فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن إسرائيل رغم كل ما فعلته لم تستطع قهر الفلسطينيين، مؤكداً أن 7 أكتوبر كانت ضربة فلسطينية قوية لإسرائيل، وإسرائيل استنفدت كل المحاولات وفشلت في كسر إرادة الفلسطنيين.

مصطفى الفقي: تبدأ الدولة الإسرائيلية من هذا العام في العد التنازلي



وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه عبر فضائية "mbc masr"، أنه يتوقع أن تبدأ الدولة الإسرائيلية من هذا العام في العد التنازلي، لافتاً إلى أن إسرائيل مارست نوعيات مختلفة من العنف وبمستويات متعددة في جميع أنحاء فلسطين.



وأشار المفكر السياسي إلى أن إسرائيل لجأت إلى نوعية من العنف غير المشهود في التاريخ، لافتاً إلى أن الجميع يدفع ثمناً باهظاً في الحروب.



وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن إسرائيل خلاصة المجتمعات الأوروبية في أسوأ ظروفها، مضيفاً أن اليهود دائماً محل اضطهاد في العديد من الدول الغربية والأوروبية، وما حدث مع اليهود في الماضي ترك تراكمات كبيرة داخلهم.