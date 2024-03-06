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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإسقاط الجوي الملاذ الأخير.. إسرائيل ترفض دخول قافلة غذائية لشمال غزة

أزمة الغذاء في غزة
أزمة الغذاء في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال غزة "فشلت إلى حد كبير" يوم الثلاثاء.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، كان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 فبراير بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة وبعد تعرض قوافله لهجمات من حشود جائعة.

وقال البرنامج، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن الجيش الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام 3 ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه تم تغيير مسار الشاحنات ثم أوقفها لاحقا حشد كبير استولى على نحو 200 طن.

ولفت إلى أن الطرق البرية هي الخيار لإيصال المساعدات لتجنب حدوث مجاعة بغزة، مؤكدًا أن إسقاط المساعدات جوا هو الملاذ الأخير.

وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو "على الرغم من أن قافلة اليوم لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك".

وأبلغ مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي مجلس الأمن بأن ما لا يقل عن 576 ألفا في قطاع غزة، أي نحو ربع سكانه، صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

الأغذية تسليم المساعدات برنامج الأغذية العالمي الجيش الإسرائيلي إسرائيل

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