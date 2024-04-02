تحصين 135 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الثلاثاء، 135 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024، والتى تستمر لنحو شهر.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.