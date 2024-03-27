عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لمقــ تل صيدلانية طنطا على يد زوجها بدون سبب

جثة
جثة

عندما تنعدم الرحمة والمودة من القلوب، وتحل القسوة مكانها، يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويتبدد الخوف إلى غضب وقهر، وتتحول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، لتدفع الزوجة حياتها مقابل الخسة والندالة والخيانة على يد زوجها وشريك حياتها، ليسلب روحها دون شفقة أو رحمة أمام أطفالها لينتهي بها المطاف جثة هامدة، ليعلن الزوج للجميع أن زوجته توفت قضاء وقدر.

وترسيخا للعدالة القانونية وتحقيقا للقصاص العادل الذي يقتص للمظلوم من ظالمه ويعيد الأمن والطمأنيبة بين الناس ويؤكد ان لكل جريمة عقاب ولا يفلت مجرم من عقابه مهما طال الوقت، قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، الدائرة الرابعة بتأييد حكم اعدام زوج صيدلي لاتهامه بإنهاء حياة زوجته وابنته دون سبب وادعائه انها حادث قضاء وقدر .

احداث الواقعة 

تعود احداث الواقعة الي القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023م والمعروفة إعلاميًا بـ صيدلانية طنطا ، حيث وجهت النيابة العامة في مرافعتها الى المتهم انه ارتكب جريمة القتل العمد والترصد تحركاته تزامنا مع نية التخلص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية .

كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بأهمية تحقيق القصاص العادل وإعدام الزوج المتهم سعيا في ترسيخ العدالة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتطبيق حكم الاعدام شنقا علي المتهم .

كانت المحكمة بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث أنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.

وأوضح  محامي الضحايا أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.

كما تم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي ونظرا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريا لجلسة اليوم وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة ٢٧ ديسمبر.

حكم الاعدام

وصدر الحكم باعدام المتهم، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

أمين صندوق الزمالك يصدر بيانا ناريا عن غرامة كهربا

رضا عبد العال: المنتخب لم يحقق أي استفادة من كأس العاصمة

اخلع عباءة الجوهري .. رضا عبدالعال يُوجّه رسالة نارية لـ حسام حسن

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يعقد اجتماعا تنسيقيًا مع لجنه الرقابة على الأسواق والغرفة التجارية

إخماد حريق هائل بقرية سياحية بطريق "المحلة _المنصورة" .. شاهد

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

محافظ الغربية يتفقد موقف كفر الزيات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير حديقة بسيون

محافظ الغربية وجهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية يتفقدان محيط مسجد السيد البدوي

كيف تخلص أب وأم من رضيعتهما بالغربية؟.. القصة الكاملة 

الأربعاء.. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة الطالبة "فرح"

ترشيحاتنا

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

إعفاءات وحوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية .. تفاصيل

اخلع عباءة الجوهري .. رضا عبدالعال يُوجّه رسالة نارية لـ حسام حسن

خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

هذا الأمر يقع فيه البعض يبطل الاعتكاف.. الإفتاء تحذر منه

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقصف مبنى عسكريًا في الهبارية جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان العيد.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فستان لافت.. نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا ب نيولوك جديد

من غير لحم.. طريقة تحضير كباب الحلة بتكلفة بسيطة

لا كهربا ولا بنزين.. سيارة موفرة من هوندا تعمل بالهيدروجين

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ