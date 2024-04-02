12 كيس بودر.. حبس ديلر الوراق

أمرت نيابة الوراق بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 12 كيس من مخدر البودر يروجها على عملائه من المدمنين والمتعاطين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 12 كيس من مخدر البودر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر البودر وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم يحوز تلك الكمية للاتجار بها وترويجها على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.