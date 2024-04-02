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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الولاية الثالثة

ذا ناشيونال: السيسي حول مصر لدولة مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل 10سنوات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي الرئيس القيادة في الجمهورية حيث أحدث حكمه تغييرا جذريا في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الصادرة بالإنجليزية.

وأدى الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان مع إطلاق 21 طلقة تحية له.

قال الرئيس  في كلمة له "لقد تعهدت منذ اليوم الأول... بأن أجعل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التقدم والتنمية خياري الوحيد".

قالت صحيفة ذا ناشيونال أنه أُعيد انتخاب الرئيس السيسي في ديسمبر الماضي لفترة رئاسية مدتها ست سنوات.

أقيمت مراسم أداء اليمين في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد واحدة من العديد من المشاريع الضخمة التي قام بها الرئيس كجزء من رؤيته الطموحة لمصر الحديثة بأكثر من اثنتي عشرة مدينة جديدة وتطوير قناة السويس.

وسبق أن قال الرئيس مؤخرا في تصريحات متلفزة :"أنا أفعل أقصى ما أستطيع إذا نجحت فإن الفضل في ذلك يجب أن يعود إلى كرم الله وإذا لم أنجح فالخطأ يقع على عاتقي وأنا أتحمل المسؤولية أمام الله".

أكدت الصحيفة  أثبت الرئيس  أيضاً أنه يمتلك أيدٍ أمينة تحمي مصر من الاضطرابات السياسية وأعمال العنف التي تجتاح المنطقة، حيث تمزق السودان المجاور حرب أهلية، وليبيا من الغرب مقسمة وغارقة في عدم الاستقرار، وغزة إلى الشرق دمرتها حرب إسرائيلية تقترب من شهرها السادس.

ويُنسب إليه أيضًا رعاية البلاد التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة خلال بعض أصعب سنواتها في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي هزت أسس الأمة وأثارت اضطرابات سياسية.

 وفي الآونة الأخيرة، وافق الرئيس على إطلاق سراح مئات المحتجزين على ذمة المحاكمات وأطلق حواراً وطنياً جمع سياسيين ونواباً وخبراء وأكاديميين لمحاولة رسم المسار الجديد للأمة.

وذكرت الصحيفة إن الرئيس السيسي له الفضل في تغيير بلاده على مختلف المستويات.

وقال مايكل حنا، الخبير البارز في شؤون الشرق الأوسط  من مجموعة وورلد كرايسيس: "مصر أصبحت مكاناً مختلفاً جذرياً عما كانت عليه قبل 10 سنوات".

أضاف “لقد أنشأ الرئيس السيسي نظامًا جديدًا ومختلفًا عما كان موجودًا قبله بشكل  مستدام”.

10 سنوات أداء اليمين الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية ثالثة الجمهورية

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