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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نانسى عجرم أول الحضور لعزاء والدة سيرين عبد النور ببيروت

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

حرصت الفنانة نانسى عجرم على الحضور لكنيسة مار نقولا بـ بيروت،  لتكون أول الحضور لمواساة صديقتها الفنانة سيرين عبد النور في محنتها بعد وفاة والدتها.

وقد وصل جثمان السيدة سيلفي جوزف قطوف، والدة الفنانة سيرين عبد النور، كنيسة مار نقولا بـ بيروت استعدادا لصلاة الجنازة عليها بعد رحيلها.

و آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس" من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

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