برلمانية: أداء الرئيس السيسي لليمين الدستوري بالعاصمة الإدارية بداية جديدة للمصريين

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، واصفة حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة اليوم بـ" التاريخية".

وثمنت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، خطاب الرئيس السيسي أمام نواب الشعب، قائلة: الكلمة حملت العديد من رسائل الطمأنة حول جني ثمار المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بيها كل المصريين، مؤكداً أن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستوري من العاصمة الإدارية الجديدة دلالة واضحة وصريحة على جني ثمار مرحلة تحققت وبدء انجازات مرحلة جديدة.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن مصر تبدا اليوم ولاية ومرحلة جديدة من الإنجازات التنموية والسياسية والاقتصادية والحضارية والعمرانية، بالاضافة الي الطفرة التي ستشهدها المراة المصرية مع بداية تلك المرحلة وتعزيز مكانتها بجميع القطاعات، سواء اجتماعيا أو سياسياً أو اقتصاديا، مشددة علي أن المرأة في مصر شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

واعربت النائبة نيفين حمدي، عن سعادته البالغة لحضورها الجلسة التي عقدت اليوم بمقر البرلمان بالعاصمة الادارية الجديدة ومتابعة اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية.

ووجهت النائبة نيفين حمدي، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسى الذى غير وجه حياة في مصر، كما يحلم ويتمناها المصريين.

كما وجهت التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يُثبـت كل يوم حبة وإخلاصه لوطنه، مضيفة: حفظ الله مصر، وأدام أمنها واستقرارها ونموها، وجعلها حصن سلم وأمن لأمتها العربية والإسلامية وقارتها الإفريقية.