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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس الشرقية تتزين باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات والهمم لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية في الحياة الكريمة والمشاركة في بناء وتنمية الوطن وخاصة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي ، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً لتقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لهم ، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الدعم الذي توليه لذوي الهمم والقدرات ودمجهم بالمجتمع وتنميته مهاراتهم وامكانياتهم في شتى المجالات.

أوضح محافظ الشرقية أن الاحتفال باليوم العالمي للتوحد يأتي في إطار التوعية والتعريف بطيف التوحد وتسليط الضوء على المرض لتحسين نوعيه الحياة للمصابين من الأطفال والبالغين ودمجهم في المجتمع وليتمكنوا من العيش بطريقة آمنة وسليمة.

وجه المحافظ بضرورة الاستفادة من التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد واستخدام الأدوات المناسبة لهم والتي تساعدهم في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع وفى تعزيز المساواة والإنصاف والدمج مع مختلف فئات المجتمع.

ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الشرقية

وفي هذا الإطار وتنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية تزينت المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة باللون الأزرق تضامناً مع مرضى التوحد واحتفاء بهم في يومهم العالمي والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007 ليوافق الثاني من أبريل من كل عام للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

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