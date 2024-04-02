عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الشرقية

صدى البلد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2023 / 2024 م بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم الاربعاء الموافق 8  مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

أكد المحافظ على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ( دور مايو 2024) ستعقد على مدار 14 يوم كالاتي:

 تعقد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ يوم الاربعاء 8/ 5/ 2024 وتنتهي يوم الاحد 12/ 5 /2024.

تعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5/ 2024.

تعقد امتحانات الصف الثامن أمل والسادس نور علي مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13 /5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5/ 2024.

ترخيص1161 إعلان بمراكز ومدن الشرقية خلال شهر مارس

تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الاعدادي (عام - نور - الامل - مهني) على مدار 8 أيام تبدأ يوم الاربعاء 8 / 5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5 / 2024 .

تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي (عام - نور - الامل - مهني) على مدار 6 أيام تبدأ يوم السبت 18/5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 23/ 5 / 2024 .

واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الاول والثاني (فني تجاري وفندقي - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي - زراعي نظام الثلاث سنوات) بالإضافة إلي الصفوف الاول والثاني والثالث والرابع صناعي ومتقدمة تجاري والسلطان عويس والأول زراعي نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد علي مدار 14 يوم تبدأ جميعها يوم الاربعاء 8 / 5 /2024 م وتنتهي يوم الخميس 23 /5 /2024م

الإبتدائي والإعدادي والثانوي الإدارات التعليمية التربية والتعليم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحانات الصف السادس الابتدائي امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء 23 رمضان للرزق وصلاح الحال.. ردده قبل المغرب بدقائق

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي.. وكاشف لخطة الدولة المستقبلية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يهاجم نتنياهو : يضحي بأبنائنا

حادث خطير.. جيش الاحتلال يقدم التعازي بعد غارته على موظفي الإغاثة في غزة

تعهدات جديدة للمصريين.. كلمة تاريخية للرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية.. فماذا قال؟

رئيس مجلس النواب للسيسي: نعاهدكم على دعم البناء والتنمية بكل إخلاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ